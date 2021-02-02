Барселона, Испания, , 13:37 — REGNUM Подробности контракта нападающего Лионеля Месси с «Барселоной» опубликовало испанское издание El Mundo 2 февраля.

По информации издания, в контракте Месси говорится, что он должен приложить усилия для интеграции в каталонское сообщество, в частности изучать каталонский язык, «уважать и принимать культурные ценности» региона.

Кроме того, есть пункты об обязательстве посещать мероприятия клуба, а также соблюдать ряд запретов — например, катание на гидроцикле.

В качестве исключительного пункта в контракте есть так называемый «пункт антинезависимости». Футболисту разрешено уйти из «Барселоны», если клуб будет выступать в лиге, которая состоит исключительно из каталонских клубов, т. е. если команда прекратит играть в Примере.

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