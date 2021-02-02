Барселона, Испания, , 13:29 — REGNUM «Барселона» должна нападающему Лионелю Месси €63,5 млн. Об этом 2 февраля сообщает Marca.

По информации издания, клуб должен был выплатить Месси €72 млн до конца января, но заплатил только €8,5 млн. Таким образом, задолженность клуба составила €63,5 млн.

Ранее испанские СМИ опубликовали информацию, что за четыре года контракта Месси должен получить €555 млн. После этого сообщалось, что Месси намерен подать в суд на клуб из-за утечки информации о его контракте.

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