Майами, США, 2 февраля 2021, 12:11 — REGNUM «Шарлотт Хорнетс» одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 129:121.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Шарлотт» Малик Монк, записавший в свой актив 36 очков.
В составе «Майами» наибольшую результативность показал форвард Джимми Батлер, набравший 25 очков.
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