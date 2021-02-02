Майами, США, , 12:11 — REGNUM «Шарлотт Хорнетс» одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 129:121.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Шарлотт» Малик Монк, записавший в свой актив 36 очков.

В составе «Майами» наибольшую результативность показал форвард Джимми Батлер, набравший 25 очков.

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