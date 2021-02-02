Чикаго, США, , 12:05 — REGNUM «Чикаго Буллз» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 110:102.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Чикаго» Лаури Маркканен, записавший в свой актив 30 очков.

В составе «Никс» наибольшую результативность показал форвард Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов.

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