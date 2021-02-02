Атланта, США, , 11:56 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Атлантой Хоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 107:99.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Атланты» Трей Янг, сделавший дабл-дабл из 25 очков и 16 результативных передач.

В составе «Лейкерс» наибольшую результативность показал форвард Энтони Дэвис, набравший 25 очков.

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