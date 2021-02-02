Мельбурн, Австралия, , 11:30 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Аргентины Гвидо Пельей на турнире ATP Cup. Встреча продолжалась 1 час и завершилась со счётом 6:1, 6:2.

Рублёв семь раз поал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, три ошибки на подаче и ни одного брейка.

Таким образом, сборная России вышла вперёд в противостоянии со сборной Аргентины — 1:0.

Во втором матче сыграют Даниил Медведев (Россия) и Диего Шварцман (Аргентина). А затем состоится встреча в парном разряде Евгений Донской/Аслан Карацев (Россия) — Орасио Себальос/Максимо Гонсалес (Аргентина). Эти матчи также пройдут 2 февраля.

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