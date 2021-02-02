Москва, 2 февраля 2021, 11:25 — REGNUM Несмотря на поставленные в стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2020 года задачи, в России до сегодняшнего дня не удалось обеспечить доступность массового спорта для всех групп населения. Эта цель так и не была достигнута. Об этом говорится в отчёте Счётной палаты РФ.
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Так, по её словам, минимальный уровень доступа к спортсооружениям — в республиках Северного Кавказа: в Ингушетии (16,6%) и Дагестане (28,5%). Также низкий показатель в Крыму (32,5%) и Московской области (30,4%).
Аудиторы делают вывод, что рост числа спортивных сооружений в целом по России не решает проблему физической доступности спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом в ряде регионов.
В качестве основных барьеров на пути регулярных спортивных занятий граждан в Счётной палате назвали высокую стоимость спортивно-оздоровительных услуг, а также недостаточно развитую сеть физкультурно-спортивных организаций и их удаленность от мест проживания российских граждан.
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В Минспорта РФ с выводами Счётной палаты согласны и намерены учесть рекомендации ведомства в дальнейшей работе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявлял, что на проекты по развитию массового спорта в России ведомство в 2020 году выделит 185 млн рублей.
Напомним, в ноябре 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что власти по поручению президента России Владимира Путина разработали стратегию развития физической культуры и спорта на следующие десять лет. Данная стратегия ориентирована на достижение национальной цели по сохранению благополучия людей.