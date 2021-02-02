Москва, , 11:09 — REGNUM Московский футбольный клуб «Локомотив» заключил мировое соглашение с бывшим генеральным директором Ильёй Геркусом. Об этом 1 февраля Геркус сообщил в своём Telegram-канале.

«Сегодня я заключил мировое соглашение с «Локомотивом». Судов больше не будет, все взаимные претензии в прошлом», — написал Геркус.

Он отметил, что новый руководитель «Локомотива» Владимир Леонченко проявил себя как менеджер, заботящийся о репутации клуба и умеющий договариваться.

Напомним, Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016 по декабрь 2018 года. После его ухода гендиректором клуба стал Василий Кикнадзе, при котором клуб в 2020 году подал иск о взыскании с Геркуса 144,6 млн рублей. Суд в удовлетворении иска отказал.

В декабре Кикнадзе был уволен из «Локомотива», и его сменил Владимир Леонченко. В январе Геркус подал иск с требованием к клубу выплатить 1,2 млн рублей в качестве судебных издержек. Заседание должно было состояться 9 февраля.