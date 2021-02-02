Мельбурн, Австралия, , 10:02 — REGNUM Российская теннисистка Вера Звонарёва одержала победу над представительницей США Кэролайн Доулхайд во втором круге турнира в Мельбурне. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Звонарёва ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, пять ошибок на подаче и два брейка.

В третьем круге Звонарёва сыграет с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой.

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