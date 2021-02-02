Мельбурн, Австралия, , 09:53 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над представительницей Латвии Анастасией Севастовой во втором круге турнира в Мельбурне. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:3.

Павлюченкова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, две ошибки на подаче и один брейк.

В третьем круге Павлюченкова сыграет с победительницей матча между Гарбинье Мугурусой (Испания) и Элисон ван Эйтванк (Бельгия).

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