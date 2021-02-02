Виннипег, Канада, , 09:36 — REGNUM «Калгари Флэймз» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

В составе «Калгари» шайбы забросили форварды Кристофер Танев, Джонни Годро и Эндрю Манджапане.

У «Виннипега» дубль оформил нападающий Кайл Коннор. Ещё один гол забил форвард Марк Шайфли.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Калгари». Решающий бросок исполнил Джонни Годро.

В настоящее время «Калгари» занимает шестое место в Северном дивизионе, на счету команды девять очков. «Виннипег» идёт на четвёртом месте с 11 очками.

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