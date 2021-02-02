Тампа, США, , 09:27 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Тампы» шайбы забросили форварды Ондржей Палат, Янни Гурд, оформивший дубль, Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос. Российский вратарь Андрей Василевский отразил 25 бросков из 27 по своим воротам.

У «Нэшвилла» голы забили нападающие Ээли Толванен и Микаэль Гранлунд.

В настоящее время «Тампа» занимает второе место в Центральном дивизионе, на счету команды 11 очков. «Нэшвилл» идёт на седьмом месте с восемью очками.

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