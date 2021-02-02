Нью-Йорк, США, , 09:15 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Рейнджерс» российский форвард Артемий Панарин забросил шайбу и отдал две результативных передачи, после которых отличились Кевин Руни и Крис Крайдер.

У «Питтсбурга» гол забил нападающий Джейсон Цукер. Российский форвард Евгений Малкин отметился голевой передачей.

В настоящее время «Рейнджерс» занимают восьмое место в Восточном дивизионе, на счету команды восемь очков. «Питтсбург» идёт на четвёртом месте с 11 очками.

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