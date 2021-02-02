Цюрих, Швейцария, , 08:40 — REGNUM Матчи чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре будут проходить при полных трибунах. Об этом 1 февраля заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

«У нас будут полные стадионы. К тому времени коронавирус будет побеждён и мы все научимся жить с этим», — приводит слова Инфантино журналист Associated Press Роб Харрис в Twitter.

Чемпионат мира в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В отборочной группе к турниру сборная России сыграет с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

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