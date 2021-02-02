Санкт-Петербург, , 04:47 — REGNUM В Санкт-Петербурге на 90-м году жизни скончалась бронзовый призёр Олимпийских игр 1960 года в Скво-Вэлли (США) в беге на коньках, заслуженный мастер спорта СССР Тамара Рылова. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Тамара Николаевна родилась в 1931 году в Вологде. Первые свои мировые рекорды она установила в 1955 году на дистанциях 500 и 1000 метров на знаменитом катке Медео в Алма-Ате. В том же году впервые стала абсолютной чемпионкой СССР.

В большом спорте Рылова выступала с 1952 по 1966 годы. В её копилке — бронзовая медаль на дистанции 1000 м на Олимпийских играх в Скво-Вэлли, четыре серебряных и две бронзовых медали на чемпионатах мира, четыре победы на чемпионатах СССР в многоборье и 11 — на различных дистанциях. Тамара Николаевна является четырёхкратной рекордсменкой мира в многоборье и на отдельных дистанциях.