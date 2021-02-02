Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 02:16 — REGNUM Префектура Рио-де-Жанейро (Бразилия) приняла решение отказаться от строительства трассы для проведения гонок «Формулы-1» в пригороде мегаполиса. Об этом руководитель секретариата Рио-де-Жанейро по вопросам охраны окружающей среды Эдуарду Кавальери 1 февраля сообщил журналистам.

«Мы официально отказываемся от строительства международного автодрома Рио-де-Жанейро в лесу Камбоата в Деодору», — объявил Ковальери о решении новой администрации мегаполиса.

По его словам, такое решение было принято для сохранения уникального природного наследия — леса Камбоата. Властями также вновь будет рассмотрен вопрос о придании ему статуса природоохранной зоны.

Напомним, что ранее планировалось перенести Гран-при Бразилии в гонках «Формулы-1» в Рио-де-Жанейро. Позднее было официально объявлено, что бразильский этап состязаний будет проводиться на автодроме в Сан-Паулу как минимум до 2025 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Гран-при России в «Формуле-1» пройдёт с 24 по 26 сентября 2021 года.

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