Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден и центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич были названы лучшими игроками прошедшей игровой недели в НБА, информирует официальный сайт лиги.

Йокич стал главной причиной успешной игры «Наггетс» на прошедшей недели. «Денвер» одержал три победы в четырех матчах, а Йокич, набирая в среднем 30,8 очка и 10,8 подбора за игру, был их лучшим игроком.

Харден на минувшей неделе набирал в среднем 25,3 очка, 11,3 передачи и 7,3 подбора за матч. «Нетс» также отличились тремя победами в четырех матчах чемпионата.