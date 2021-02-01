Москва, , 23:53 — REGNUM Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин дал комментарий касательно поражения своей команды в матче против московского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо».

«Неплохие два первых периода. Ожидали, что «Динамо» будет очень плотно играть в обороне, ждать наших ошибок.

Были хорошие моменты у нас. Надо по такой игре первыми забивать, не один, а, может, даже два гола.

Были хорошие моменты, но пропустили гол, противник дождался. Вторую шайбу уже нам забили в пустые ворота», — приводит слова Брагина пресс-служба «Динамо».