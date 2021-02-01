Лиссабон, , 23:27 — REGNUM Португальский полузащитник Жедсон Фернандеш вернулся в «Бенфику».

Согласно информации на официальном сайте португальского клуба, «Бенфика» воспользовалась своим правом и досрочно прервала арендное соглашение с «Тоттенхэмом». Фернандеш должен был провести в Англии еще полгода.

Также «Бенфика» решила передать игрока турецкому «Галатасараю». Клубы договорились о полугодовой аренде.

В текущем сезоне Фернандеш принял участие в двух кубковых матчах в футболке «Тоттенхэма» и не отметился результативными действиями.