Москва, , 23:02 — REGNUM Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал победу своей команды над петербургским СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу московской команды.

«Игра была первые два периода с преимуществом СКА. Долго разогревались.

Мы только третий период начали играть, как можем. Игра была до гола. Поэтому мы дотянули и забили в пустые. И все стало ясно», — приводит слова Крикунова пресс-служба «Динамо».