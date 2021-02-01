Балашиха, Московская область, , 22:32 — REGNUM «Авангард» рассматривает Алексея Кудашова в качестве нового главного тренера команды.

Согласно информации журналиста Алексея Шевченко, Алексей Кудашов расценивается омским клубом как основной кандидат на должность главного тренера «Авангарда» после увольнения Боба Хартли.

«Никакого увольнения нет, конечно. Оно может и не произойти, но запасной вариант существует», — отметил Шевченко в своем твиттере.

На данный момент «Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 очко в 52 матчах регулярного чемпионата.