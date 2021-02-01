Мюнхен, Германия, , 21:58 — REGNUM Нападающий мюнхенской «Баварии» Джошуа Зиркзее сменил клубную прописку в последние часы трансферного окна.

Согласно информации на официальном сайте «Баварии», итальянская «Парма» согласовала с немецким клубом полугодичную аренду с правом выкупа 19-летнего форварда за 15 миллионов евро.

«Мюнхенцы» получат за аренду 1,5 миллиона евро.

За два сезона в системе «баварцев» Зиркзее провел 12 матчей в Бундеслиге за основную команду и отличился 5 (4+1) очками по системе «гол+пас».