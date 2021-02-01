Нижний Новгород, , 21:39 — REGNUM Нижегородское «Торпедо» приняло на своем льду «Куньлунь Ред Стар» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла 1 февраля на стадионе «Нагорный» и завершилась победой «Торпедо» со счетом 3:0.

В составе «Торпедо» двумя результативными действиями отличился Крис Терри, он отдал одну голевую передачу и забил гол. Также в их составе отметилось Крис Уайдман и Джордан Шварц.

На данный момент «нижегородцы» занимают шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 61 очко в 53 матчах. У «Куньлуня» 30 очков в 50 матчах, что ставит их на последнее место конференции.