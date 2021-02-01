Нью-Йорк, США, 1 февраля 2021, 20:30 — REGNUM Защитник Энтони Деанджело продолжит выступать в системе «Нью-Йорк Рейнджерс».
Согласно информации журналиста Эллиотта Фридмана, ни один из клубов Национальной хоккейной лиги не стал забирать хоккеиста с драфта отказов, куда он был ранее выставлен руководством «Рейнджерс». Таким образом, Деанджело останется в нью-йоркском клубе.
Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2022 года, его зарплата составляет 4,8 миллиона долларов.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата он провел 6 матчей и отличился одной голевой передачей.