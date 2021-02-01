Нью-Йорк, США, , 20:30 — REGNUM Защитник Энтони Деанджело продолжит выступать в системе «Нью-Йорк Рейнджерс».

Согласно информации журналиста Эллиотта Фридмана, ни один из клубов Национальной хоккейной лиги не стал забирать хоккеиста с драфта отказов, куда он был ранее выставлен руководством «Рейнджерс». Таким образом, Деанджело останется в нью-йоркском клубе.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2022 года, его зарплата составляет 4,8 миллиона долларов.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата он провел 6 матчей и отличился одной голевой передачей.