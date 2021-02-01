Москва, , 16:41 — REGNUM РУСАДА установило, что чемпион мира (ЧМ) в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков применял запрещённый препарат, но это не фуросемид.

«Но препарат другой, он даёт дисквалификацию в размере от 3 до 6 месяцев. Шубенков получил конфиденциальное письмо через Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики. Федерация достоверно знает, на чём он пойман. Пока не будет вскрыта проба Б, информацию не обнародуют», — передает News.ru со ссылкой на источник, близкий к ВФЛА.

По данным ряда источников, в допинг-пробе Шубенкова был обнаружен фуросемид. Сам спортсмен отвергает эту информацию.