Грозный, , 16:27 — REGNUM Спортивный директор футбольного клуба «Ахмат» Руслан Газзаев сообщил, что клуб направил жалобу в ФИФА из-за ситуацией вокруг форварда Аблая Мбенга (покинул команду без согласования и не вернулся обратно). Об этом 1 февраля сообщает «Спорт 24».

Аблай Мбенг Екатерина Лаут

«Мбенг самовольно покинул расположение клуба в августе. Мы пытались связаться с ним, получить разъяснения. После отъезда в клуб он не вернулся. Мбенг нарушил условия трудового договора, расторгнув в одностороннем порядке без обоснованной причины. … Клуб подал претензию в палату по разрешению споров в ФИФА», — отметил Газзаев.

Напомним, что Мбенг перешел в «Ахмат» в 2015 г.

В прошлом он один гол и отдал 1 результативную передачу в 16 играх РПЛ.