Липецк, , 16:27 — REGNUM Турнир по киберспорту Cyber Life Dota2 Cup прошёл в Липецке при поддержке областной федерации киберспорта, профессионального спортивного клуба «Липецк» и управления физической культуры и спорта региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс — службе администрации региона.

За призы от партнеров боролись пять команд. Победа досталась команде CYBER SPACE, на втором месте — NoPikachu, третье заняла Team Cem.

Чемпионат посетил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Он пообщался с профессиональными игроками и сам сел в кресло геймера.

«В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников спорта становится больше», — добавил Игорь Артамонов.

Как рассказали представители федерации киберспорта, они планируют не только развивать киберспорт в Липецкой области и проводить турниры для желающих, но также будут использовать навыки и опыт спортсменов для обучения детей цифровым компетенциям на базе IT-Куба.