Липецк, 1 февраля 2021, 16:27 — REGNUM Турнир по киберспорту Cyber Life Dota2 Cup прошёл в Липецке при поддержке областной федерации киберспорта, профессионального спортивного клуба «Липецк» и управления физической культуры и спорта региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс — службе администрации региона.
За призы от партнеров боролись пять команд. Победа досталась команде CYBER SPACE, на втором месте — NoPikachu, третье заняла Team Cem.
Чемпионат посетил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Он пообщался с профессиональными игроками и сам сел в кресло геймера.
Как рассказали представители федерации киберспорта, они планируют не только развивать киберспорт в Липецкой области и проводить турниры для желающих, но также будут использовать навыки и опыт спортсменов для обучения детей цифровым компетенциям на базе IT-Куба.