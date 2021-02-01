Вашингтон, , 16:22 — REGNUM Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» хочет разорвать контракт с защитником Тони Деанджело — в одностороннем порядке. Об этом 1 февраля передает New York Post.

Тони Деанджело 5of7

Игрок выставлен на драфт отказов, причина — драка с российским голкипером Александром Георгиевым.

Потасовка произошла после матча регулярного чемпионата «Питтсбург Пингвинз» в ведущем в раздевалку тоннеле.

Контракт может быть расторгнут, если клуб признает действия вратаря нарушающими соглашение.

В розыгрыше регулярного чемпионата Деанджело принял участие в 6 матчах, в которых набрал 1 очко при показателе полезности «-6».