Москва, , 15:47 — REGNUM В 2021 году в России пройдёт чемпионат Европы по смешанным боевым единоборствам (ММА). Об этом 1 февраля сообщил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

«Чемпионат Европы по смешанным боевым единоборствам пройдет впервые в России», — цитирует Габдуллина ТАСС.

Он отметил, что турнир состоится под эгидой объединённой организации — Международной федерации ММА (IMMAF) и Всемирной ассоциации ММА (WMMAA).

В числе городов-претендентов на проведение соревнований значатся Санкт-Петербург, Казань и Сочи.