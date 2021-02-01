Новосибирск, , 15:39 — REGNUM Увольнение титулованного тренера по художественной гимнастике Екатерины Гвоздецкой из новосибирской Спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике оказалось не единственным неприятным эпизодом в этой истории. Как стало известно ИА REGNUM, мест в школе могут лишиться и юные гимнастки. При этом их родителям даже не объяснили причин возможного отчисления.

Как рассказала мама одной из воспитанниц СШОР по художественной гимнастике, 31 января 2021 года им сообщили, что девочек группы начальной подготовки отчисляют, хотя объективных причин для этого нет: тренировки они не пропускают, дисциплину и правила не нарушают, нормативы сдают вовремя, в соревнованиях участвуют, спортивные разряды выполняют, медицинских противопоказаний нет.

Родители написали коллективное письмо на имя директора Спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике Вере Бахмутовой с просьбойв письменном виде рассказать о причине отчисления детей из спортивной школы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в новосибирской спортивной школе олимпийского резерва по художественной гимнастике разгорелся скандал из-за увольнения тренера Екатерины Гвоздецкой. Родители воспитанниц Гвоздецкой обратились с жалобой в министерство физической культуры и спорта Новосибирской области.

Читайте также: В Новосибирске разгорелся скандал из-за увольнения тренера по гимнастике