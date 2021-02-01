Тамбов, , 15:32 — REGNUM Решения о судьбе футбольного клуба «Тамбов» будут приняты 8 февраля. Об этом 1 февраля заявил спортивный директор клуба Павел Худяков.

«На 8 февраля у нас запланировано собрание, где уже будут приняты решения по дальнейшей судьбе клуба. Прогноз не очень хороший», — цитирует Худякова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что в «Тамбове» из-за долгов и финансовых проблем осталось девять игроков, клуб может сняться с чемпионата России. Российский футбольный союз (РФС) запретил клубу регистрировать новых игроков.

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