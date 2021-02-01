Новосибирск, , 15:23 — REGNUM В новосибирской спортивной школе олимпийского резерва по художественной гимнастике разгорелся скандал — из-за увольнения титулованного тренера Екатерины Гвоздецкой. Родители воспитанниц Гвоздецкой обратились с жалобой в министерство физической культуры и спорта Новосибирской области.

«Тренеру никто нашему не предлагал перейти с совместительства на основную работу. А она один из лучших тренеров Новосибирской области. Мы считаем, что это личная неприязнь директора школы к нашему тренеру и нашим детям. И другие совместители при этом есть, при том что уровнем ниже тренера», — рассказала «НГС Новостям» мама одной из воспитанниц тренера.

Сама Екатерина Гвоздецкая отметила, что с ней «даже руководитель разговаривать не собирается». О своём увольнении по статье как совместителя она узнала во время чемпионата области, когда к ней подошёл сотрудник отдела кадров и попросил подписать уведомление. Неофициально ей сказали, что просто хотят поставить другого тренера. Свою должность она должна освободить 4 февраля.

При этом директор Спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике Вера Бахмутова заявила, что была вынуждена сократить тренера, так как она совместитель и параллельно работает в другом месте.

«Мы её не увольняем, а сокращаем. Всё сделано на законных основаниях. Дети остаются с другим тренером, который работает с ней. Здесь ничего плохого не произошло», — считает директор.

Отметим, Екатерина Гвоздецкая — тренер-преподаватель по художественной гимнастике высшей квалификационной категории, мастер спорта России по художественной гимнастике, спортивный судья всероссийской категории. Она воспитала в области 20 мастеров спорта и чемпионку России.