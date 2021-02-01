Москва, , 15:19 — REGNUM Факт применения допинга чемпионом мира в беге на 110 м с барьерами Сергеем Шубенковым установило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом 1 февраля сообщает News.ru со ссылкой на источник, близкий к Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«РУСАДА установило факт применения запрещённого препарата», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в допинг-пробе Шубенкова нашли фуросемид. Но, по информации издания, речь идёт о другом препарате, который даёт дисквалификацию от трёх до шести месяцев.

Отмечается, что теперь надо быстрее открыть допинг-пробу «Б», чтобы раньше дисквалифицироваться и после этого заявиться на Олимпиаду.

Как сообщало ИА REGNUM, Шубенкова в 2019—2020 годах проверяли на допинг пять раз. Сам спортсмен опроверг сообщения о применении допинга, назвав их клеветой.