Тамбов, , 14:51 — REGNUM В футбольном клубе «Тамбов» осталось девять игроков. Об этом 1 февраля заявил главный тренер команды Сергей Первушин.

«Да, у нас осталось девять игроков. Но сейчас вообще не до того, чтобы считать футболистов», — цитирует Первушина «Чемпионат».

По его словам, вопрос состоит в том, продолжит ли существовать клуб и будет ли команда доигрывать сезон.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января Российский футбольный союз (РФС) запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков.

До этого несколько футболистов отказались выступать за команду и планировали бойкотировать матчи. При этом клуб так и не получил деньги за нынешний сезон от властей Тамбовской области.

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