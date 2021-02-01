Ростов-на-Дону, , 14:50 — REGNUM Стало известно расписание контрольных матчей на втором тренировочном сборе футбольного клуба «Ростов» на втором зимнем сборе в испанской Марбелье. Об этом сообщает пресс-служба жёлто-синих 1 февраля.

В рамках второго этапа подготовки к возобновлению чемпионата России подопечные Валерия Карпина проведут четыре встречи. Так, 4 февраля состоится матч с «Краснодаром», 8 февраля — с «Локомотивом» (Тбилиси), 11 февраля — с неизвестным пока соперником, 14 февраля — с «Локомотивом» (Москва).

ИА REGNUM напоминает, что в рамках первого зимнего сбора в Марбелье «Ростов» успешно провёл все три контрольных матча.

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