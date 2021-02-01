Цюрих, Швейцария, , 14:27 — REGNUM Международная федерация хоккея (IIHF) сможет заработать больше, если проведёт чемпионат мира 2021 года в двух странах, а не в одной. Об этом 1 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что проведение чемпионата мира 2021 года в двух странах позволит IIHF заработать больше. Особенно если это будет Словакия, поскольку она имеет готовую инфраструктуру и доступна для многих болельщиков (из Чехии, Германии, Австрии).

Также решение зависит ещё и от того, насколько убедительными для IIHF стали аргументы латвийской стороны относительно строительства второй арены в Риге и связанными с ним рисками.

Напомним, на заседании 2 февраля совет IIHF может принять решение по месту проведения турнира.

Ранее сообщалось, что большинство членов совета IIHF склоняются к тому, чтобы провести чемпионат мира только в Латвии.

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