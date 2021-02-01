Эйндховен, Нидерланды, , 13:14 — REGNUM Бывший полузащитник сборной Нидерландов, ПСВ и «Барселоны» Ибрахим Афеллай завершил карьеру в возрасте 34 лет. Об этом 1 февраля сообщает NOS.nl.

Афеллай является воспитанником ПСВ. В 2010 году он перешёл в «Барселону». Кроме того, он выступал на правах аренды за немецкий «Шальке-04» и греческий «Олимпиакос».

После этого хавбек с 2015 по 2019 год защищал цвета английского «Сток Сити», а затем вернулся в ПСВ. Летом 2020 года он оказался в статусе свободного агента.

Афеллай играл за сборную Нидерландов вызывался с 2007 по 2016 год. В 2010 году он вместе с командой стал серебряным призёром чемпионата мира.