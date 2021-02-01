Дубай, ОАЭ, , 12:53 — REGNUM Американский актёр Уилл Смит посетил тренировку футбольного клуба «Зенит» во время сборов команды в Дубае (ОАЭ). Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба клуба.

«Специальный гость сегодняшней тренировки — Уилл Смит», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/zenit_spb/status/1356165925008003072

«Зенит» начал второй этап тренировочных сборов в Дубае. 4 февраля команда сыграет с армянскими «Араратом» и «Ноа», 9 февраля — со сборной Иордании, 12 февраля — со сборной Узбекистана и армянским «Пюником».