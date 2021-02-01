Ереван, , 12:29 — REGNUM Бывший футболист «Краснодара», «Спартака» и сборной Армении Юра Мовсисян завершил спортивную карьеру. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба Федерации футбола Армении.

«Учитывая все мои травмы, я решил, что лучше завершить карьеру сейчас с несколькими хорошими предложениями на столе, чем пытаться играть ещё пару лет», — заявил Мовсисян.

По окончании карьеры 33-летний Мовсисян назначен на пост посла Федерации футбола Армении в Северной Америке.

Форвард играл за американские клубы «Канзас», «Реал Солт-Лейк», датский «Раннерс», после чего переехал Россию, где выступал за «Краснодар» и «Спартак». После этого он защищал цвета американских «Реал Солт-Лейк» и «Чикаго Файр», а также шведского «Юргордена».

В сезоне 2012/13 Мовсисян стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 13 голов.