Пекин, , 12:33 — REGNUM Власти КНР намерены провести зимние Олимпийские игры в Пекине в 2022 году согласно утверждённым планам и все соревнования пройдут в полном объеме, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом 1 февраля заявил на регулярном брифинге официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

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"Я хотел бы подчеркнуть: Китай в первую очередь уделил внимание сдерживанию пандемии и восстановлению экономики, создав благоприятные условия для проведения зимней Олимпиады. Мы уверены, что она пройдет блестяще», — сказал он.

Также официальный представитель китайского МИД подчеркнул, что Пекином сохраняются жесткие меры борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Мы предпринимаем активные усилия для того, чтобы состоялись все запланированные спортивные мероприятия», — добавил Вэньбинь.

Кроме того, по его словам, подготовка властями Китая к проведению Олимпиады «вызвала одобрение и пользуется существенной поддержкой мирового сообщества», а также Международного олимпийского комитета (МОК).

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января председатель КНР Си Цзиньпин заявил в ходе телефонного разговора с главой МОК Томасом Бахом, что власти Китая намерены провести зимние Олимпийские игры в Пекине в 2022 году, несмотря на связанные с пандемией коронавируса трудности.