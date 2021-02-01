Самара, , 12:10 — REGNUM Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» состоится 13 февраля в Самаре. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.

Сообщается, что лыжная гонка традиционно стартует в учебно-спортивном центре «Чайка» в п. Управленческий. В ней могут принять участие все желающие от 12 до 70 лет (участие — бесплатное). Церемония открытия состоится в 10:30 часов.

Планируются забеги на дистанции пять и десять км в разных возрастных категориях. Кроме этого, пройдет и массовый забег на 2021 метр. В текущем году из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки группы будут стартовать по 50 человек.

Отмечается, что к участию в соревнованиях будут допускаться участники до 17 лет включительно строго при наличии допуска врача, а участники с 18 лет — при наличии личной подписи, подтверждающей персональную ответственность либо допуска врача.