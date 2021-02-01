Денвер, США, 1 февраля 2021, 12:00 — REGNUM «Денвер Наггетс» одержал победу над «Ютой Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 128:117.
Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, сделавший дабл-дабл из 47 очков и 12 подборов.
В составе «Юты» наибольшую результативность показал форвард Боян Богданович, набравший 29 очков.
Таким образом, «Юта» прервала свою серию из 11 побед подряд.
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