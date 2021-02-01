Ярославль, , 12:00 — REGNUM Ярославский «Локомотив» вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, ярославцы досрочно стали участниками Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Локомотив» на «Арене-2000» ХК «Локомотив»

«Локомотив» вышел в плей-офф, несмотря на поражение от омского «Авангарда» со счетом 3:2. Однако команда Андрея Скабелки стала недосягаемой для идущего на 9 месте в Западной конференции московского «Спартака».

Ярославцы примут участие в Кубке Гагарина в 12 раз, команда лишь однажды пропустила плей-офф, когда в сезоне 2011−2012 годов не выступала в КХЛ из-за гибели основного состава в авиакатастрофе. В регулярном чемпионате нынешнего сезона «Локомотив» проведет еще 8 встреч, Кубок Гагарина стартует 2 марта.