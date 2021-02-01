Тампа, США, , 11:55 — REGNUM «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 115:102.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Паскаль Сиакам, сделавший дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов.

В составе «Орландо» наибольшую результативность показал разыгрывающий Коул Энтони, набравший 16 очков.

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