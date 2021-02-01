Иркутск, , 11:23 — REGNUM Матчи группы А чемпионата мира по хоккею с мячом, которые были перенесены в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдут 11−17 октября 2021 года в Иркутске. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Отмечается, что глава региона Игорь Кобзев получил письмо от Международной федерации хоккея с мячом, в котором говорится о том, что матчи группы А решено провести в Иркутске.

Предполагается, что в турнире примут участие команды России, Швеции, Норвегии, Финляндии, США, Казахстана, Эстонии и Германии.

Кроме того, Международная федерация приняла решение, что чемпионат мира — 2022 состоится с 27 марта по 3 апреля 2022 года в Сыктывкаре. А в 2021 году не будет проводиться Кубок мира.

Напомним, матчи группы В чемпионата мира прошли с 1 по 6 марта 2020 года. Матчи группы А, которые должны были пройти с 29 марта по 5 апреля 2020 года, были перенесены из-за пандемии.