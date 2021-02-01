Москва, , 11:15 — REGNUM Нападающий амстердамского «Аякса» Квинси Промес может вернуться в «Спартак». Об этом 1 февраля сообщил глава департамента московского клуба по связям с общественностью Антон Фетисов.

«Стороны близки к достижению договорённостей по условиям трансфера и личного контракта», — цитирует Фетисова Sport24.

По его словам, сейчас обсуждаются юридические нюансы соглашения между клубами.

Напомним, Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год, после чего выступал за «Севилью» и «Аякс». В текущем сезоне 29-летний форвард сыграл 19 матчей в чемпионате Нидерландов и забил шесть голов, из них один — с пенальти.

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