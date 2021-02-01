Эдмонтон, Канада, , 10:58 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 8:5.

В составе «Эдмонтона» дубль оформил нападающий Джеймс Нил. Ещё по шайбе забросили Доминик Кагун, Тайсон Бэрри, Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид, Дарнелл Нурс и Кайлер Ямамото.

Отметим, что нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль отдал шесть результативных передач за матч.

У «Оттавы» точными бросками отметились Колин Уайт, Брэди Ткачук, Дрейк Батерсон, Тим Штюцле и Остин Уотсон. Российский форвард Евгений Дадонов отметился голевым пасом.

В настоящее время «Эдмонтон» занимает пятое место в Северном дивизионе, на счету команды 10 очков. «Оттава» идёт на седьмом месте с тремя очками.

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