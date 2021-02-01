Филадельфия, США, 1 февраля 2021, 10:41 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.
В составе «Филадельфии» хет-трик оформил нападающий Джоэль Фараби, а победный гол в овертайме забил форвард Кевин Хейз. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей.
У «Айлендерс» точными бросками отметились защитник Ник Ледди и нападающие Джош Бейли и Мэтью Барзал.
В настоящее время «Филадельфия» занимает второе место в Восточном дивизионе, на счету команды 15 очков. «Айлендерс» идут на седьмом месте с восемью очками.
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