Роли, США, , 10:34 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

В составе «Каролины» шайбы забросили Джордан Стаал, Брок Макгинн и Нино Нидеррайтер. У «Далласа» точными бросками отметились Джейми Олексяк, Эндрю Кольяно и Джейми Бенн.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Каролины». Решающий бросок исполнил нападающий Винсент Трочек.

Отметим, что российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 37 бросков из 40 и отдал одну результативную передачу.

В настоящее время «Каролина» занимает третье место в Центральном дивизионе, на счету команды 10 очков. «Даллас» идёт на четвёртом месте с шестью очками.

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