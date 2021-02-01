Сент-Пол, США, , 10:24 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Миннесоты» шайбы забросили Джордан Гринвей, Виктор Раск, оформивший дубль, и Юнас Бродин. Российский форвард Кирилл Капризов отметился результативной передачей.

У «Колорадо» точными бросками отметились Йоонас Донской, Кейл Макар и Брэндон Саад.

В настоящее время «Миннесота» занимает третье место в Западном дивизионе, на счету команды 12 очков. «Колорадо» идёт на втором месте с 13 очками.

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